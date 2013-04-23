В Харькове под судом - два митинга и кордон милиции

В Харькове на площади Руднева перед зданием областного апелляционного суда, где сегодня Киевский райсуд города продолжит слушание дела в отношении корпорации «Единые энергосистемы Украины», проходят митинги сторонников и противников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, участников двух митингов разделяет кордон милиции.

Митинг противников Ю.Тимошенко начался около 9.00. В нем, по данным милиции, принимают участие до 800 человек. Люди держат транспаранты с надписями: «Свобода» - последователи фашистов», «Харьков - огород очень дружный и фашистов нам не нужно», «Фашизм не пройдет», «От национализма к нацизму - один шаг», «Вор должен сидеть в тюрме! И будет сидеть!», «Нам не нужна ваша Свобода!», а также флаги с надписями «Стоп фашизм!».

Участники этого митинга признают, что вышли на акцию для того, чтобы протестовать против действий Ю.Тимошенко, однако не могут объяснить, почему на их плакатах размещена агитация против ВО “Свобода”.

В акции сторонников Ю.Тимошенко принимают участие около 100 человек из Харькова и Луганской области. Люди держат национальные флаги, флаги ВО “Батькивщина”, транспарант с надписью “Луганщина против политических репрессий”, раздают агитационные газеты и время от времени скандируют: “Банду прочь!”.

Сторонники экс-премьера требуют немедленно освободить Ю.Тимошенко из заключения.