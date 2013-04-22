Тюремщики жалуются, что из-за Тимошенко милиция на них косо смотрит

Пресс-служба ГПС Украины сообщает о том, что осужденная Ю.Тимошенко написала заявление об отказе участвовать в судебном заседании Киевского районного суда г. Харькова 23.04.2013 года.

"Почти неопределенности, которая длилась почти день, она все же написала заявление. В нем отметила, что не видит оснований участвовать в заседании, а вызов в суд вообще обозвала незаконным", - сказал руководитель Качановской колонии И. Колпащиков после получения заявления осужденной.

По его словам, эта информация будет передана суду. "Так как необходимости в подготовке конвоя и транспорта нет, мы отозвали все свои заявки. Если честно, то нас в милиции уже искоса поглядывают. Ведь каждый раз они мобилизуют людей, технику, мы привлекаем врачей, и каждый раз одна и та же история. Считаю , что это элементарное неуважение к людям и их работе. Ведь это тоже работа - организовать, обеспечить, подготовить все документы... Обидно, конечно. Но у нас нет другого пути, как терпеливо относиться ко всем этим вещам ", - отметил И. Колпащиков .