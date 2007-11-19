Родственники шахтеров прорвали охрану и ворвались в кабинет к Клюеву

Родные и близкие родственников горняков, о судьбе которых пока ничего не известно прорвали охрану и ворвались в кабинет, где работает председатель государственной комиссии по выяснению причин аварии на шахте имени Засядько Андрей Клюев.

Господин Клюев вышел к людям и сообщил, что судьба шахтеров, считающихся пропавшими без вести, по-прежнему неизвестна. Получить какую либо новую информацию пока невозможно, так как а аварийной лаве поднялась температура и продолжается пожар.

Через несколько минут родным и близким пострадавших начнут зачитывать списки 70 погибших.

Остров