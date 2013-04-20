Вилкул предложил оппозиции показать свой план действий по развитию страны

"Называйте следующий состав кабинета министров и говорите, что делать. Но пока ответственность лежит на действующем кабинете", - заявил вице-премьер, комментируя неудавшееся голосование по отставке правительства в ВР.

"А пока отставка правительства – это политический лозунг", - заявил Вилкул, и отметил, что при этом оппозиция не требует изменения политики, она лишь требует совершения политического акта и не говорит, что будет после отставки правительства.

Если будет такая оценка со стороны общества, парламента, президента, что это правительство не тянет, значит, правительство должно уходить.

Говоря о результатах работы нынешнего Кабмина, А.Вилкул отметил, что не смотря на огромные потери бюджета из-за высокой цены на газ, кризис на ключевых рынках сбыта и общую негативную ситуацию в мировой экономике, система функционирует. «Не было сокращений заработных плат и пенсий, как в Греции. У нас нет безработицы – в 50% - как сейчас в Испании. Более того, есть, пусть и не значительный, но рост социальных выплат. Реализуются серьезные проекты», - заявил заместитель главы правительства.