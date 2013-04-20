Депутатов, не голосовавших за отставку правительства, могут выгнать из "Батькивщины"

Об этом заявил депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев в эфире Шустер Live.

"Сегодня на заседании фракции, которое я проводил как первый заместитель председателя фракции, был поставлен вопрос - тот, кто не проголосует за отставку правительства или вдруг исчезнет из сессионного зала накануне голосования, будет исключен из фракции", - рассказал он.

"Я считаю, что это политическая ответственность таких лиц, которые коррупционные интересы ставят выше, чем ответственность перед избирателями", - добавил Соболев.

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Говоря о том, почему некоторые депутаты все-таки не проголосовали, он заявил, что этим людям пообещали вознаграждение за это.

"Работают с отдельными лицами, в последний момент перед голосованием вдруг вынимают карточку, хотя до последнего они сидели. А перед этим они нам рассказывают, что нам пообещали возврат налога на добавленную стоимость, который до этого не возвращали года четыре", - цитирует Украинская правда.

Как известно, Верховная Рада 19 апреля не поддержала резолюцию недоверия Кабинету Министров, результатом которой могла быть отставка правительства.

За резолюцию недоверия проголосовали 190 народных депутатов при необходимых 226 для положительного решения.