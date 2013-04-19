Яценюк: все, что обещала власть, она сделала лишь для маленькой кучки людей

Нынешнее правительство и Президент Украины Виктор Янукович ответственyы за разочарование, страх и безнадежность, которые появились в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса об ответственности Кабмина.

Он отметил, что речь идет не только об отставке правительства, но и об ответственности Президента Украины Виктора Яунковича, премьер-министра Николая Азарова и всех членов Кабмина, которые “не выполняют своих обязанностей”.

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По словам А.Яценюка, народ Украины был обманут этими людьми. “У нас нет личных претензий к премьер-министру ни к Президенту Януковичу, ни к членам его правительства”, - сказал он и добавил, что не хочет, чтобы этот вопрос превращался в “политическую болтовню”.

А.Яценюк также заявил, что именно это правительство и Президент “находились у фактической власти почти 10 лет, поэтому то, что происходило за это время в Украине, - заслуга этих людей».

Кроме того, А.Яценюк отметил, что перед президентскими выборами В.Янукович и Партия регионов обнародовали план мероприятий, которые будут сделаны в интересах народа, а все это сделано было лишь “для маленькой кучки людей”.

А.Яценюк также напомнил, что Н.Азаров еще в 2010 году в ВР рассказывал, что экономический кризис преодолен.

Лидер фракции “Батькивщина” отметил, что нынешнее правительство не имеет ни виденья развития экономики, ни плана действий, поэтому за последние три года Кабмин ни разу не внес в ВР Программу действий правительства.

В частности, А.Яценюк отметил, что рост ВВП за 2012 год составил 0%. “Это то улучшение, которое вы принесли. И за это улучшение мы вас хотим отправить в отставку”, - сказал он.

Отдельно А.Яценюк заметил, что В.Янукович так и не выступил с Ежегодным обращением к парламенту, как это должно было состояться еще до 31 марта.