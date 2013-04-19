Депутатам не хватит голосов для отставки Азарова - эксперт

«Сегодня будет голосовать только оппозиция, им банально не хватит голосов. Тем более они сами не верят в результативность сегодняшнего голосования», - отмечает он.

Он также считает не актуальным вопрос отставки правительства Азарова.

«Сейчас не время для отставки правительства Азарова. Логичного объяснения для этого я не нахожу» - считает Бондаренко.

Политолог добавляет, что на сегодняшний день само голосование является абсурдным, так как у его инициаторов - оппозиции нет людей, которые могут заменить действующий Кабмин.

«Дело в том, что у оппозиции нет людей, которые могут заменить Кабмин. Даже если мы представим фантастический вариант, что сегодня проголосуют результативно за отставку Азарова, то вы думаете, оппозиция пойдет работать в новое правительство? Конечно, нет, они боятся ответственности, да и кадрового состава у них не наберется. Поэтому голосовать за резолюцию можно, сколько угодно, ничего в итоге не изменится», - резюмирует он.