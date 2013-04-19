Депутатам не хватит голосов для отставки Азарова - эксперт
Политолог, глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко констатирует, что за отставку Кабинета министров парламент сегодня не проголосуют.
«Сегодня будет голосовать только оппозиция, им банально не хватит голосов. Тем более они сами не верят в результативность сегодняшнего голосования», - отмечает он.
Он также считает не актуальным вопрос отставки правительства Азарова.
«Сейчас не время для отставки правительства Азарова. Логичного объяснения для этого я не нахожу» - считает Бондаренко.
Политолог добавляет, что на сегодняшний день само голосование является абсурдным, так как у его инициаторов - оппозиции нет людей, которые могут заменить действующий Кабмин.
«Дело в том, что у оппозиции нет людей, которые могут заменить Кабмин. Даже если мы представим фантастический вариант, что сегодня проголосуют результативно за отставку Азарова, то вы думаете, оппозиция пойдет работать в новое правительство? Конечно, нет, они боятся ответственности, да и кадрового состава у них не наберется. Поэтому голосовать за резолюцию можно, сколько угодно, ничего в итоге не изменится», - резюмирует он.