Главное за день: обзор топ-новостей

Взрыв в Техасе: массовые разрушения в городе - «прямо, как Ирак»

Сильный взрыв произошел на заводе удобрений возле города Вако в Техасе. Департамент общественной безопасности Техаса подтвердил, что при взрыве на заводе удобрений пострадали более 100 человек. "Есть подтвержденные жертвы, - сказал телеканалам представитель департамента. - И огромное количество пострадавших, более ста на данный момент".

ВР приняла два евроинтеграционных закона

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуального кодексов Украины" (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины).

Европа решила продолжить работу миссии Кокса-Квасьневского

Конференция президентов Европарламента решила до сентября продолжить работу миссии под руководством бывших президентов ЕП и Польши Пэта Кокса и Александра Квасьневского.

ВР уволила главу Верховного суда Украины

Верховная Рада Украины уволила Петра Пилипчука с должности судьи Верховного Суда Украины в связи с подачей заявления об отставке.

Тюремщики говорят, что Тимошенко разбила окно

"В связи с тем, что защита осужденной Ю.Тимошенко снова распространяет лживые комментарии, теперь уже о якобы светонепроницаемые стекла в ее палате, пресс-служба ГПС Украины заявляет о следующем. В связи с тем, что осужденная Ю.Тимошенко повредила тонированное стекло окна в своей палате, было принято решение о замене этого стеклопакета на другой. Разница этих пакетов заключается только в том, что тонировка нового стекла выполнено на внутренней, а не внешней поверхности», - говорится в сообщении ГПтС.

Оппозиция и регионалы обвиняют друг друга в кнопкодавстве (фото)

В сообщении пресс-службы партии «Батькивщина» отмечается, что депутаты провластного большинства продолжают нарушать принцип персонального голосования, голосуя сразу за нескольких человек. В свою очередь пресс-служба Партии регионов сообщает, что оппозиция в Верховной Раде также прибегла к кнопкодавству. Так, по их словам, сегодня фотографы из ложи для прессы зафиксировали факт неперсонального голосования Ивана Кириленко.

Левочкин пообещал женщинам-депутатам встречу с Януковичем

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин пообещал женщинам-народным депутатам, которые передали ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, организовать встречу с Президентом Виктором Януковичем.