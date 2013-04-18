Главное за день: обзор топ-новостей
В Техасе произошел мощный взрыв, Кокс и Квасьневский продолжат работу в Украине, в палате Тимошенко заменят окно, а Янукович принял во внимание ходатайство женщин-депутатов о помиловании Тимошенко.
Взрыв в Техасе: массовые разрушения в городе - «прямо, как Ирак»
Сильный взрыв произошел на заводе удобрений возле города Вако в Техасе. Департамент общественной безопасности Техаса подтвердил, что при взрыве на заводе удобрений пострадали более 100 человек. "Есть подтвержденные жертвы, - сказал телеканалам представитель департамента. - И огромное количество пострадавших, более ста на данный момент".
ВР приняла два евроинтеграционных закона
Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуального кодексов Украины" (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины).
Европа решила продолжить работу миссии Кокса-Квасьневского
Конференция президентов Европарламента решила до сентября продолжить работу миссии под руководством бывших президентов ЕП и Польши Пэта Кокса и Александра Квасьневского.
ВР уволила главу Верховного суда Украины
Верховная Рада Украины уволила Петра Пилипчука с должности судьи Верховного Суда Украины в связи с подачей заявления об отставке.
Тюремщики говорят, что Тимошенко разбила окно
"В связи с тем, что защита осужденной Ю.Тимошенко снова распространяет лживые комментарии, теперь уже о якобы светонепроницаемые стекла в ее палате, пресс-служба ГПС Украины заявляет о следующем. В связи с тем, что осужденная Ю.Тимошенко повредила тонированное стекло окна в своей палате, было принято решение о замене этого стеклопакета на другой. Разница этих пакетов заключается только в том, что тонировка нового стекла выполнено на внутренней, а не внешней поверхности», - говорится в сообщении ГПтС.
Оппозиция и регионалы обвиняют друг друга в кнопкодавстве (фото)
В сообщении пресс-службы партии «Батькивщина» отмечается, что депутаты провластного большинства продолжают нарушать принцип персонального голосования, голосуя сразу за нескольких человек. В свою очередь пресс-служба Партии регионов сообщает, что оппозиция в Верховной Раде также прибегла к кнопкодавству. Так, по их словам, сегодня фотографы из ложи для прессы зафиксировали факт неперсонального голосования Ивана Кириленко.
Левочкин пообещал женщинам-депутатам встречу с Януковичем
Глава Администрации Президента Сергей Левочкин пообещал женщинам-народным депутатам, которые передали ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, организовать встречу с Президентом Виктором Януковичем.