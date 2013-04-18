Тюремщики говорят, что Тимошенко разбила окно

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает заявление защитника Сергея Власенко об установке в больничной палате экс-премьера Юлии Тимошенко светонепроницаемых окон.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС.

«В связи с тем, что защита осужденной Ю.Тимошенко опять распространяет лживые комментарии, теперь уже о якобы светонепроницаемом стекле в ее палате, пресс-служба ГПтС Украины заявляет о следующем. В связи с тем, что осужденная Ю.Тимошенко повредила тонированное стекло окна в своей палате, было принято решение о замене этого стеклопакета на другой. Разница этих пакетов заключается лишь в том, что тонирование нового стекла выполнено на внутренней, а не внешней поверхности», - сказано в сообщении.

В ГПтС подчеркнули, что степень тонирования не отличается от предыдущей и позволяет свету в необходимом и достаточном количестве проникать в палату, где находится Ю.Тимошенко.

В подтверждение собственных слов и опровержение «лжи со стороны защиты осужденной» ведомство приводит протокол проведения исследований освещенности Госсанэпидемслужбой.

Специалисты СЭС прибыли в больницу по приглашению главного врача ЦКБ № 5 вчера после замены стекла. В заключении службы четко указано, что освещение в комнате отвечает нормативному показателю, то есть является достаточным согласно нормам и требованиям.

Кроме того, в ГПтС опровергли заявление адвокатов о том, что Ю.Тимошенко не может открывать окно в палате.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что в палате экс-премьера в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, а также в помещениях, которые она посещает, установили непрозрачные окна.

По его словам, до этого Ю.Тимошенко могла отрывать непрозрачную пленку, которой были заклеены окна, однако теперь стекло на окнах напылено заводским способом.

“Хочу сказать, что за вчера у нее в тюремной палате, во всех помещениях, которые она посещает, заменили окна. Окна у нас теперь не заклеены пленкой - у нас они заводским способом напылены. То есть стекло не прозрачное, оно без пленки, но оно не прозрачное”, - сказал С.Власенко.