ВР уволила главу Верховного Суда Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года стало известно, что председатель Верховного Суда Украины П.Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.

25 сентября Высший совет юстиции рекомендовал Верховной Раде Украины освободить П.Пилипчука от должности судьи Верховного Суда Украины.

Поскольку председателем ВСУ может быть только судья ВСУ, то соответственно, в случае принятия решения Верховной Радой, П.Пилипчук будет освобожден и от должности председателя ВСУ.