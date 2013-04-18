ВР уволила главу Верховного Суда Украины
15:45, 18 апреля 2013Политика
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Верховная Рада Украины освободила председателя ВСУ Петра Пилипчука от должности судьи Верховного Суда Украины в связи с поданным заявлением об отставке.
Петр Пилипчук уволен
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года стало известно, что председатель Верховного Суда Украины П.Пилипчук написал заявление об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.
25 сентября Высший совет юстиции рекомендовал Верховной Раде Украины освободить П.Пилипчука от должности судьи Верховного Суда Украины.
Поскольку председателем ВСУ может быть только судья ВСУ, то соответственно, в случае принятия решения Верховной Радой, П.Пилипчук будет освобожден и от должности председателя ВСУ.
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