Оппозиция и регионалы обвиняют друг друга в кнопкодавстве (фото)

Оппозиция и Партия регионов обвиняют друг друга в «кнопкодавстве».

Так, в сообщении пресс-службы партии «Батькивщина» отмечается, что депутаты провластного большинства продолжают нарушать принцип персонального голосования, голосуя сразу за несколько человек.

Так, на сегодняшнем заседании Верховной Рады оппозицией в «кнопкодавстве» были замечены члены Партии регионов Виталий Борт, Татьяна Бахтеева, Станислав Скубашевский, Александр Кузьмук, а также коммунист Василий Самойленко.

В свою очередь пресс-служба Партии регионов сообщает, что оппозиция в Верховной Раде также прибегла к кнопкодавству. Так, по их словам, сегодня фотографы из ложи для прессы зафиксировали факт неперсонального голосования Ивана Кириленко.

«Пикантность ситуации заключается в том, что именно представители оппозиционных фракций долгое время блокировали работу парламента с единственным требованием - личного голосования во время пленарных заседаний ВР», - отмечается в сообщении.