Взрыв в Техасе: массовые разрушения в городе - «прямо, как Ирак»
Власти Техаса подтвердили, что при взрыве на заводе ранены более 100 человек.
Об этом сообщает РИА Новости.
Департамент общественной безопасности Техаса подтвердил, что при взрыве на заводе удобрений пострадали более 100 человек.
"Есть подтвержденные жертвы, - сказал телеканалам представитель департамента. - И огромное количество пострадавших, более ста на данный момент".
Сотрудник департамента не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что погибли от 50 до 70 человек. По его словам, разрушены от 50 до 75 домов, а также жилой комплекс на 50 квартир, от которого остался один остов. Разрушения в городе массовые, отметил представитель ведомства. "Прямо, как Ирак или Оклахома-сити", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе удобрений ранены сотни человек. Большинство пострадавших получили осколочные ранения.
Жителей города Вест, в котором расположен завод, в радиусе одной мили от места ЧП пришлось эвакуировать. Взрыв ощущался в трех соседних городах. Причина ЧП пока не названа. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что взрыву предшествовал сильный пожар.