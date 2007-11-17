Проимперские хулиганы разгромили в Москве выставку, посвященную Голодомору

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест против действий так называемого Евразийского союза молодежи (ЕСМ) во время проведения 17 ноября в Москве в Украинском культурном центре выставки, посвященной памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 гг.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь МИД Андрей ДЕЩИЦА. Он напомнил, что сегодня несколько молодчиков разгромили выставку, посвященную Голодомору в Украине.

А.ДЕЩИЦА отметил, что внешнеполитическое ведомство Украины обратилось со срочной нотой к внешнеполитическому ведомству России, в которой требует завершить расследование и привлечь виновных к ответственности.

“МИД Украины расценивает такие действия как противоправные, провокационные и антиукраинские”, - отметил пресс-секретарь министерства.

Как передает Газета.ру, семеро представителей ЕСМ проникли в павильон выставки. Один из активистов бросил тяжелый предмет в стенд, после чего они еще с одним нападавшим начали опрокидывать огромные стенды на пол. Одного из активистов оттолкнул мужчина, сотрудник культурного центра, и принялся наносить удары другому, в это время остальные опрокидывали другие стенды. На звуки прибежало более десятка охранников, которые вывели посетителей выставки из здания центра. Евразийцы, закончив разгром, оказали сопротивление сотрудникам охраны. Нескольким удалось прорваться на улицу из помещения центра.

Трое из нападавших были задержаны охранниками. Остальным участникам акции удалось скрыться.

ЕСМ считает, что обвинения русских в голодоморе является пропагандой ненависти между Россией и Украиной.