Главное за день: обзор топ-новостей

В США опознаны все погибшие в результате терактов в Бостоне

Жертв вчерашнего теракта в США опознали. Двое из них - 8-летний мальчик и 29-летняя женщина - являются гражданами США, третий - гражданин Китая, который учился в США.

Европарламент настроен ратифицировать визовое упрощение для украинцев

Об этом свидетельствуют выступления депутатов Европарламента при обсуждении этого вопроса поздно вечером 16 апреля. Представитель группы народных партий, вице-президент Европарламента Яцек Проташевич отметил, что Украина остается важным партнером в программе "Восточное партнерство", а также одним из важнейших соседей ЕС на востоке.

В Одессе запретили использовать символику ОУН-УПА

«Запретить в Одессе использования фашистской символики, плакатов и флагов немецко-фашистских формирований, в частности дивизии СС «Галичина», батальона «Нахтигаль» и ОУН-УПА как оскорбляющих человеческое достоинство и унижающих ветеранов Великой Отечественной войны», - говорится в решении.

ВР отказалась улучшать условия выхода украинцев на пенсию

Верховная Рада не поддержала законопроект об улучшении условий выхода на пенсию. За предложение принять законопроект за основу проголосовали 223 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Суд отказался забирать у оппозиционера депутатский мандат

Окружной административный суд Киева отказался лишать члена фракции "Батькивщина" Юрия Одарченко депутатского мандата.

В Лондоне завершились похороны Маргарет Тэтчер

В Лондоне завершились торжественные похороны экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Церемония проходила с воинскими почестями. Во вторник вечером гроб с ее телом привезли в часовню Святой Марии в Вестминстерском дворце, где она находилась всю ночь.

Госстат: Промышленное производство падает

В Украине спад промышленного производства в марте 2013 по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2% по сравнению с февралем 2013 промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.

Меркель: Украина еще не готова к Соглашению об ассоциации

Для сближения с Европейским Союзом Украина должна решить еще "целый ряд проблем". Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, кроме дела Юлии Тимошенко, речь идет также о правах человека в целом.