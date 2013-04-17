В Лондоне завершились похороны Маргарет Тэтчер

Церемония проходила с воинскими почестями.

Во вторник вечером гроб с ее телом привезли в часовню Святой Марии в Вестминстерском дворце, где она находилась всю ночь.

Похороны баронессы Тэтчер были отнесены к категории церемониальных с воинскими почестями, что на одну ступень ниже государственных похорон.

После панихиды запланирована кремация тела покойной, гроб уже повезли в крематорий. На эту часть церемонии допустят только близких.

В аппарате премьер-министра отметили, что все приготовления проходили в соответствии с пожеланиями семьи Маргарет Тэтчер.

Маргарет Тэтчер умерла 8 апреля на 88-м году жизни после инсульта.

Леди Тэтчер возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы и была первой - и пока единственной - женщиной-премьером в истории Британии.

BBC Украина