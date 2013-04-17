Суд отказался забирать у оппозиционера депутатский мандат
Окружной админсуд Киева отказался лишать Одарченко депутатского мандата.
Окружной административной суд Киева отказался лишать члена фракции "Батькивщина" Юрия Одарченко депутатского мандата.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня судья Любовь Марулина, отказав таким образом в удовлетворении соответствующего иска жителя Донецкой области Сергея Горбатова, который просил удовлетворить его иск и обязать Центральную избирательную комиссию лишить Ю.Одарченко депутатских полномочий за совместительство.
"В удовлетворении иска отказать в полном объеме", - говорится в резолютивной части постановления, полный текст которого суд огласит через пять дней.
Как сообщал УНИАН, Ю.Одарченко заявлял, что в иске сказано, что его регистрация депутатом состоялась с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.
В качестве доказательства к исковому заявлению прилагается протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления.
Ю.Одарченко заявил, что не имеет никакого отношения к какому-либо предприятию.
“Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры “Донецк-Аква”. Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура”, - подчеркнул народный депутат.