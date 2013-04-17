Суд отказался забирать у оппозиционера депутатский мандат

Окружной административной суд Киева отказался лишать члена фракции "Батькивщина" Юрия Одарченко депутатского мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня судья Любовь Марулина, отказав таким образом в удовлетворении соответствующего иска жителя Донецкой области Сергея Горбатова, который просил удовлетворить его иск и обязать Центральную избирательную комиссию лишить Ю.Одарченко депутатских полномочий за совместительство.

"В удовлетворении иска отказать в полном объеме", - говорится в резолютивной части постановления, полный текст которого суд огласит через пять дней.

Как сообщал УНИАН, Ю.Одарченко заявлял, что в иске сказано, что его регистрация депутатом состоялась с нарушением закона, поскольку на момент регистрации он был членом правления общества с ограниченной ответственностью.

В качестве доказательства к исковому заявлению прилагается протокол общего собрания ООО "Донецк-Аква" об избрании Ю.Одарченко членом правления.

Ю.Одарченко заявил, что не имеет никакого отношения к какому-либо предприятию.

“Я хочу абсолютно четко заявить, что не являюсь членом никакого правления, никаких обществ. Вообще не знаю структуры “Донецк-Аква”. Я вообще не знаю, что это такое, никогда не знал ни должностных лиц, и не имею представления, что это за структура”, - подчеркнул народный депутат.