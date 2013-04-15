Число жертв терактов в Ираке возросло до 55 человек

Ранее сообщалось о 31 погибшем и более 200 раненных. Кроме того, сообщалось, что всего в различных городах Ирака сработало не менее 18 взрывных устройств, заложенных в автомобилях. Самые крупные теракты произошли в Багдаде и в другом крупном иракском городе - Киркук. Взрывы также прогремели в городах Туз-Хурмату, Эн-Насирия, Эль-Хилла, Тикрит и Баакуба, сообщает РИА Новости.

Как отмечает Франс Пресс, власти Ирака связывают новую вспышку насилия в стране с предстоящими выборами, которые должны состояться 20 апреля. На прошлой неделе, по меньшей мере, 25 человек погибли и более 60 получили ранения в провинции Дияла, когда террорист-смертник взорвал себя на встрече кандидата в местные органы власти с его сторонниками. По данным СМИ, уже не менее 14 кандидатов на выборах были убиты по всей стране. Всего в выборах участвуют около 8 тысяч кандидатов, которые будут бороться за 378 мест в местных органах власти. Это первые выборы в стране после вывода американских войск в 2011 году.

В последнее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельной является должность премьер-министра.