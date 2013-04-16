Евродепутат: Разумные люди поддержат упрощение визового режима с Украиной

Об этом она заявила сегодня в Страсбурге корреспонденту УНИАН, комментируя запланированное на эту неделю голосование в Европарламенте по соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз между ЕС и Украиной.

«Самое главное в том, чтобы предложить более либеральные возможности для граждан Украины ездить в ЕС на работу, учебу или отдых. Это - самая главная идея. И думаю, здравомыслящие люди в Европарламенте будут голосовать за либерализацию визового режима с Украиной», - сказала она.

Комментируя требование ее группы провести перед голосованием дебаты о правах сексуальных меньшинств в Украине, К.Оюланд отметила, что это предложение было внесено представителями группы либеральных партий из стран Западной Европы, которые, по ее мнению, не понимают ситуацию в Украине.

«Конечно, права человека, права меньшинств - очень важные вопросы, но объединять вопросы сексуальных меньшинств и либерализации визового режима - это вовсе не равнозначно», - подчеркнула эстонский депутат.

«Вопросы сексуальных меньшинств можно обсуждать в различных организациях, таких как Совет Европы, и здесь в Европарламенте отдельно, но нельзя принуждать весь народ Украины ожидать через один вопрос. По моему мнению, просто искали какой-то повод. Это не естественная проблема. У нас, если бы хотелось, нашлись бы более серьезные проблемы с Украиной, чем этот вопрос», - добавила К.Оюланд.

Как стало известно УНИАН, сегодня группа либеральных партий приняла решение воздержаться от голосования за вопрос о дальнейшей либерализации визового режима с Украиной.

Вместе с тем К.Оюланд отметила, комментируя это решение, что, поскольку в группе существуют разные мнения, то, очевидно, во время голосования ее члены будут высказываться по-разному.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Европарламент планирует ратифицировать соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз между ЕС и Украиной.

22 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

21 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной.

За проект доклада Клода Моресмо (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов комитета, против - 3, воздержались - 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз 23 июля 2012.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по подаче документов при представлении заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и тому подобное, лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многоразовые визы.

Так, многоразовые визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах; партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС; а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу в бизнес-целях.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многоразовые визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям; женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, который обслуживает журналистов.

Многоразовые визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.