В Одессе запретили использовать символику ОУН-УПА

Одесский городской совет запретил использование в городе символики ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли в ходе заседания сессии 16 апреля.

В документе сказано, что ранее Одесский городской совет утвердил решение «О мерах по недопущению проявлений нацизма, фашизма и радикального национализма в городе Одессе», которым запрещается пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, посягательства на права и свободы человека и здоровье населения. Тем не менее, в городе продолжают иметь место факты попрания указанных правовых норм со стороны радикально настроенных и профашистских элементов, говорится в документе.

«Так, 26 марта 2013 года в Одессе накануне футбольного матча Украина – Молдова группа фашиствующих молодчиков прошла маршем по улицам города с лозунгами: «Комуняку на гиляку!», «Москалив на ножи!» и оскорбительными речевками в адрес Президента и жителей Донбасского региона. При этом они взрывали петарды и провоцировали прохожих», - сказано в решении от 16 апреля.

«Запретить в г. Одессе использование фашистской символики, плакатов и флагов немецко-фашистских формирований, в том числе дивизии СС «Галичина», батальона «Нахтигаль» и ОУН-УПА, как оскорбляющих человеческое достоинство и унижающих ветеранов Великой Отечественной войны», - говорится в решении.

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Контроль за выполнением данного решения возложен на постоянные комиссии Одесского городского совета по культуре, духовности и взаимодействию с общественными организациями, по науке и просвещению, по законности, правопорядку и реализации государственной регуляторной политики, по делам молодёжи и спорта.