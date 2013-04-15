Власенко утверждает, что Тимошенко рвется на допрос Гайдука

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко категорически настаивает на том, чтобы пенитенциарная служба обеспечила ее личное участие в заседании Печерского районного суда Киева, на котором завтра, 16 апреля, состоится допрос свидетеля Виталия Гайдука по делу об убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

«Позиция Юлии Владимировны относительно ее участия в допросах по делу Евгения Щербаня остается неизменной. Поскольку обвинения абсолютно абсурдны, но все-таки это обвинения, связанные с убийством, несмотря на тяжелое состояние здоровья, Юлия Владимировна категорически настаивает на своем присутствии во время допросов», - сказал С.Власенко.

В то же время он отметил, что Ю.Тимошенко «требует от пенитенциарной службы действовать в соответствии с украинским законодательством».

С.Власенко подчеркнул, что Государственная пенитенциарная служба должна определиться, или Ю.Тимошенко находится на стационарном лечении и тогда, в соответствии с п.5 ст. 138 УПК, приостановить все действия до выздоровления экс-премьера, или признать ее здоровой, и не спрашивая мнения, доставлять на судебные заседания.

«Все остальное придумывает пенитенциарная служба, но это не имеет отношения ни к закону, ни к логике, ни к здравому смыслу, ни к чему», - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, В.Гайдук является экс-совладельцем корпорации "Индустриальный союз Донбасса", соучредителем которой в 1990-х стал Е.Щербань.

Генеральная прокуратура Украины называет заказчиками убийства Е.Щербаня экс-премьеров Павла Лазаренко и Ю.Тимошенко.