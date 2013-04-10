Хельсинский союз просит Януковича помиловать Тимошенко
Украинский Хельсинский союз по правам человека обратился к Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Юлии Тимошенко.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Союз призвал Президента Украины применить помилование к Тимошенко, поскольку состояние ее здоровья требует постоянного надзора и контроля в специализированных медицинских учреждениях.
Представители УХСПЧ отметили необходимость учесть европейские стандарты в области прав человека, предусматривающие обеспечение эффективной медицинской помощи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.
В УХС также подчеркнули, что помилование Тимошенко будет отвечать позиции президента о необходимости гуманизации системы наказания.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент помиловал экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, удовлетворив соответствующее ходатайство омбудсмена Валерии Лутковской.