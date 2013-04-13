Европа подпишет ассоциацию с Украиной, чтобы не допустить дрейфа к России - эксперт

Такое мнение высказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, комментируя заявление премьера Эстонии Андруса Ансипа, который выразил убеждение, что на Вильнюсском саммите в ноябре будет подписано соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС. Это может произойти вне зависимости от того, будет в это время пребывать экс-премьер Юлия Тимошенко в заключении или нет.

«Я думаю, что существует большая вероятность подписания Ассоциации. В первую очередь потому, что Европа заинтересована удержать Украину в сфере своего влияния и не допустить ее дрейфа в сторону России. Для европейских политиков и бюрократов мотивация подписывать или нет соглашение об Ассоциации определяется не уровнем демократии или свободы, а геополитическими мотивами. Поэтому вне зависимости от того, останется Юлия Тимошенко в тюрьме или нет, есть большая вероятность, что Ассоциация будет подписана и зона свободной торговли вступит в действие с начала следующего года», - сказал Погребинский.

Напомним, ранее премьер Эстонии Андрус Ансип заявил: «Я верю, в Вильнюсе на встрече Восточного партнерства будет подписан договор об ассоциации между Украиной и ЕС. Это неправильно ставить судьбу отношений между Украиной и Эстонией, между Украиной и ЕС на одну карту, на одну женщину», - сказал политик. Подразумевая заключение Юлии Тимошенко. Ранее именно с ее судьбой некоторые европейские политики связывали европейское будущее Украины.