Суд запретил оппозиции «поднимать» Харьков

Окружной административный суд запретил городской организации ВО «Батькивщина» проводить шествие и митинг в рамках акции «Вставай, Украина!»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель руководителя Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Николай Пахнин.

По его словам, суд удовлетворил иск Харьковского городского совета и запретил горорганизации ВО «Батькивщина» проводить шествие по проспекту Московскому от площади Розы Люксембург к площади Руднева, а также митинг на площади Руднева.

«Мы с юристами вчитались внимательно в решение суда. Суд запретил и шествие, и митинг», - уточнил он.

Он выразил убеждение, что такое судебное решение противоречит статье 39 Конституции Украины, которая предусматривает право на мирное собрание граждан.

По его данным, аналогичное решение суд принял и по заявке Харьковской городской организации политической партии «УДАР».

М.Пахнин добавил, что заявки о проведении шествия в рамках акции «Вставай, Украина!» подавали также харьковские областные организации ВО «Батькивщина», ВО «Свобода» и партии «УДАР», но на данное время судебные заседания по искам городского совета относительно этих заявок еще не завершились.

Как сообщал УНИАН, в Харькове общенациональная акция протеста «Вставай, Украина!» планируется завтра, 12 апреля, и совпадет с проведением очередного заседания Киевского районного суда города по делу ЕЭСУ.

Сегодня согласительная комиссия Харьковского городского совета приняла решение обратиться в суд с просьбой запретить проведение шествия оппозиционеров, поскольку «это может повлечь транспортный коллапс».