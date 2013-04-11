Харьковские власти пугают транспортным коллапсом из-за акции оппозиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом заявил заместитель Харьковского городского головы по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города Игорь Терехов.

«Мы занимаемся не политикой, а городским хозяйством. И мы понимаем, что в городе в это время большие потоки транспорта, а эта акция перекроет центральную магистраль города. Московский проспект у нас один из самых напряженных: на нем выезд на Чугуевско-Донецкое направление, и именно в это время автобусы и маршрутки выезжают из города. А другие люди наоборот - едут из заводской части Харькова в центр, как раз в конце рабочей смены. Кроме того, с учетом того, что это пятница, и в этот день ожидается хорошая погода, многие харьковчане будут выезжать из города», - сказал И.Терехов.

Начальник управления транспортной инфраструктуры дорожного движения Харьковского горсовета Евгений Ляшенко также высказался против проведения марша «Вставай, Украина!» от площади Розы Люксембург до площади Руднева по Московскому проспекту.

«По этому участку проходит 28 автобусных маршрутов со значительным количеством подвижного состава - около 200 единиц, а также четыре трамвайных. Кроме того, по Московскому проспекту проходит контактная сеть, которую в случае такой масштабного шествия придется отключить», - отметил он.

В пресс-службе горсовета отметили, что согласительная комиссия горсовета единогласно приняла решение обратиться в суд, чтобы ограничить проведение акции протеста в части шествия по проспекту Московскому.

При этом, отметил И.Терехов, никаких препятствий тому, чтобы активисты оппозиционных сил проводили митинг на площади Розы Люксембург и площади Руднева, не будет.

Как сообщал УНИАН, в Харькове общенациональная акция протеста «Вставай, Украина!» запланирована на пятницу, 12 апреля, и совпадает с проведением очередного заседания Киевского районного суда города по делу ЕЭСУ.

Марш участников акции протеста во главе с лидерами оппозиции начнется в 15:00 – за час до начала судебного заседания по делу ЕЭСУ. Колонна должна пройти от площади Розы Люксембург до площади Руднева, где расположен Апелляционный суд Харьковской области, в котором будет проходить судебное заседание.

По предварительным данным, в акции примут участие до 10 тысяч человек.

Заместитель руководителя Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Николай Пахнин, комментируя решение Согласительного совета Харьковского городского совета обратиться в суд с просьбой запретить проведение акции «Вставай, Украина!» в Харькове, сказал: "Мы понимаем, что это формальная придирка. Поэтому однозначная позиция партии, как областной, так и городской организации, так же, как и наших коллег из «УДАРа» и «Свободы», что шествие пройдет при любых обстоятельствах завтра в запланированное время с проведением, соответственно, митинга на площади Руднева».