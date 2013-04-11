Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время (опрос)

Если бы выборы Киевского городского головы проходили в ближайшее время, то самые высокие шансы выиграть их имел бы лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова. Согласно опросу, за В.Кличко готовы проголосовать 30,5% всех избирателей, или 35,8% тех, кто собирается принять участие в выборах.

При этом второй показатель имел бы председатель КГГА Александр Попов (16,4% и 18,0%, соответственно), третий, – Петр Порошенко (12,0% и 14,6%, соответственно).

Далее шли бы Андрей Ильенко (5,7% и 7,1%), Николай Катеринчук (5,1% и 5,6%), Олег Ляшко (2,9% и 3,2%), Сергей Бондарчук (0,7% и 0,8%).

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За другого кандидата проголосовали бы 2,5% всех опрошенных, или 3,2% тех, кто собирается принять участие в выборах. Остальные опрошенные не определились с ответом или не принимали бы участия в выборах.

В то же время, если бы кандидаты от «УДАРа» (В.Кличко) и «Свободы» (А.Ильенко) не принимали участия в выборах, а единственным согласованным кандидатом от оппозиционных сил был П.Порошенко, его результат на выборах был бы самым высоким: 20,1% всех избирателей, или 24,4% тех, кто собирается принять участие в выборах.

Второй показатель имел бы А.Попов (16,7% и 18,8%, соответственно), третий – Н.Катеринчук (11,9% и 14,1%, соответственно).

Дальше шли бы О.Ляшко (6,7% и 7,6%) и С.Бондарчук (1,2% и 1,4%).

За другого кандидата проголосовали бы 3,3% всех опрошенных, или 4,3% тех, кто собирается принять участие в выборах. Остальные опрошенные не определились с ответом или не принимали бы участия в выборах.

Исследование указывает на то, что для большинства киевлян выборы мэра и городского совета являются важными: 22,9% опрошенных ответили, что они очень важны, 29,3% - что они достаточно важны. Не слишком важными киевские выборы являются для 27,7% киевлян, а 12,1% респондентов считают, что выборы вообще не нужны.

При этом около четверти киевлян - 27,0% - готовы принять участие в митингах в поддержку проведения киевских выборов в случае, если власть откажется назначить выборы мэра Киева и Киевского городского совета в ближайшие полгода.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова в городе Киеве с 3 по 8 апреля 2013 года. Опрошено 1216 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.