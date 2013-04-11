Где украинцы хотели бы жить (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН выводы социологической группы «Рейтинг», которая провела исследование 15-28 марта 2013 года. В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face).

По данным опроса, 43% граждан хотели бы лично жить в Европе (не хотели бы – 45%); 30% хотели бы лично жить в России (не хотели бы – 61%); 21% хотели бы лично жить в Беларуси (не хотели бы – 67%). В то же время только 12% опрошенных имели опыт посещения в течение последних 5 лет стран Евросоюза, в т.ч. 1% – бывали многократно, 4% – несколько раз, 7% – были только однажды. В странах СНГ четверть опрошенных бывали в течение последних 5 лет, в т.ч. 3% – бывали многократно, 12% – несколько раз, 10% – были только однажды.

В России хотели бы жить всего 9% жителей запада Украины, 20% – севера и центра и почти 60% - Донбасса. В то же время желание жить в Европе разделяет от трети до половины жителей Донбасса, востока, юга, центра и севера страны.

“Наблюдаем прямую зависимость: чем чаще бывали люди в Европе, тем сильнее у них желание там жить. По России зависимость меньше. Также, чем чаще бывали люди в Европе, тем выше среди них поддержка вступления Украины в ЕС”, - делают вывод в социологической группе «Рейтинг» .

Кроме того отмечают, что почти половина опрошенных считают, что лучшее будущее их дети или внуки будут иметь в Украине, которая будет больше интегрирована в Европу, в то же время треть – в Украине, которая будет больше интегрирована в Россию, СНГ. Почти четверть – колеблются относительно такого выбора.

При этом, только около 70% сторонников вступления Украины в Таможенный союз считают, что лучшее будущее их дети или внуки будут иметь в интеграции с Россией, тогда как каждый шестой видит лучшее будущее своих детей в Украине, интегрированной в Европу. Треть респондентов, которые не смогли определиться с выбором интеграционного вектора, также видят лучшее будущее своих детей в интеграции с Европой и только 16% – в интеграции с Россией, а половина продолжает колебаться.