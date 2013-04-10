СМИ: Сегодня Луценко сделают операцию

Об этом сообщил Коммерсанту-Украина соратник экс-министра Роман Безмертный, комментируя создание Луценко общественного движения.

По его словам, задержка с организацией связана с необходимостью лечения Юрия Луценко — сегодня ему предстоит хирургическая операция.

"Думаю, уже на следующей неделе мы сообщим детали, а Юрий Витальевич зарегистрирует аккаунт в Facebook и Twitter, чтобы создать механизм коммуникации с желающими присоединиться",— рассказал он.

"Вероятно, в ближайшее время, пока Юрий Луценко будет в больнице, он продолжит общение через свой блог на "Украинской правде", а позже, очень скоро, появится и на Facebook",— сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Как сообщал УНИАН, во вторник Луценко прошел обследование в клинике "Оберіг". Врачи подтвердили необходимость проведения второй операции. "С завтрашнего дня Юрий Луценко госпитализируется в клинику "Оберіг" для продолжения лечения", - говорится в сообщении Народной самообороны.