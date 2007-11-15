Тарасюк сравнил Литвина с умным теленком

“Наша Украина – Народная самооборона” ни при каких условиях не согласится на избрание председателем Подготовительной группы по организации первого заседания новой Верховной Рады представителя от Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель НУ-НС в этой Подготовительной группе Борис ТАРАСЮК сегодня журналистам в Киеве.

“Мы на это не можем согласиться... Я говорю это как член делегации от “Нашей Украины”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он подчеркнул, что Партия регионов затягивает начало работы ВР следующего созыва. “В моем понимании тактика Партии регионов понятна – она заключается в том, чтобы оттянуть как можно дольше процесс первого заседания ВР - можно остаться за правительственным рулем, используя правительственные структуры и бюджет по своему усмотрению”, - сказал он, добавив, что сразу после начала работы ВР правительство должно подать в отставку.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК выразил несогласие с квалификацией позиции НУ-НС со стороны оппонентов, которые обвиняют блок в неконструктивизме. Он напомнил, что блок выдвигал 4 варианта относительно кандидатур председателя Подготовительной группы: первый – кандидатура Романа ЗВАРИЧА, второй – представителя Блока Литвина, третий – избрать сопредседателей Адама МАРТЫНЮКА и Р.ЗВАРИЧА, четвертое предложение – председателем избрать представителя Партии регионов, заместителем – представителя БЮТ, а секретарем - представителя НУ-НС. При этом он напомнил, что ни одно из предложений не нашло поддержки у представителей Партии регионов, которые настаивают на выдвижении представителя от КПУ – политической силы, которая, по словам Б.ТАРАСЮКА, не имеет авторитета в украинском обществе.

В то же время он отметил, что Блок Литвина пытается играть с двумя политическими противниками – помаранчевыми и бело-голубыми. “Умный теленок двух мам сосет. Я в принципе не считаю ничего аморального в поведении Блока Литвина – в данной ситуации этот блок выигрывает от того, что он ни там, ни там”, - сказал Б.ТАРАСЮК. Он считает, что общество даст оценку такой позиции на следующих выборах, а на сегодняшний день их нельзя осуждать, поскольку они не нарушают ни закон, ни правила политической этики.