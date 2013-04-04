Мэр Кузнецовска, которого выгнали из кабинета, вернулся по решению суда

Как сообщили в аппарате горисполкома, Кузнецовский горсовет, большинство в котором представляют оппозиционные силы, несколько раз выражал недоверие С.Анощенку, мотивируя это тем, что он не справляется со своими обязанностями и игнорирует мнение депутатского корпуса.

Вопрос об отстранении С.Анощенка сейчас также рассматривается в нескольких судах, в том числе в Ривненском окружном и Житомирском апелляционном административных судах.

Как сообщил народный депутат Украины Николай Кучерук (фракция «Батькивщина»), депутаты горсовета опротестовывать решение городского суда о восстановлении в должности С.Анощенка в Ривненском апелляционном суде.

«Решение городского суда - это судебная казуистика», - отметил М.Кучерук.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2013 три народных депутата Украины от Ривненской области в присутствии прокурора города и работников милиции заставили мэра города атомщиков Кузнецовска Сергея Анощенко покинуть рабочее место.

Большинство депутатского корпуса горсовета и оппозиционные народные депутаты Украины считают, что С.Анощенко незаконно занимает должность городского председателя, поскольку горсовет четыре раза выражал ему недоверие. Последняя сессия по этому поводу состоялась 14 декабря 2012 г., где за отставку мэра проголосовали 28 депутатов горсовета из 29 присутствующих на сессии (всего горсовет насчитывает 40 депутатов).