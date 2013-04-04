Регионалы в комитетах Рады решают, как работать дальше

Об этом сообщил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

«Я уже третий месяц хожу в парламент с огромной кучей законопроектов, которые необходимо срочно принять. Каждый день я иду на работу, регистрируюсь в парламенте и надеюсь доложить по поводу необходимых законопроектов. Все они касаются таможенной и финансовой политики страны. Например, в парламенте сейчас должно быть рассмотрено 15 законопроектов нашего комитета. Их ждут и предприниматели, и государство», – цитирует политика пресс-служба Партии регионов.

В то же время Виталий Хомутынник подчеркнул, что в тех условиях, в которых находится сегодня парламент, работать невозможно. «По моему мнению, все политики, лидеры партий должны договориться, и разблокировать парламент для того, чтобы Верховная Рада могла работать эффективно», – добавил он.

Также политик сообщил, что сейчас депутаты от фракции Партии регионов собрались в комитетах ВР, чтобы договориться о том, как дальше работать и найти пути для принятия важных для государства законов», – сообщил он.