ПР и коммунисты после совещания с Рыбаком ушли из сессионного зала ВР

После совещания с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком представители фракций Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время должен состояться брифинг В.Рыбака.

Как сообщал УНИАН, источник из фракции «Батькивщина» сообщил журналистам, что фракция Партии регионов планирует провести заседание парламента в помещении на Банковой, 6/8.

В то же время, народный депутат Украины Александр Бригинец написал на своей странице в Facebook, что «на углу Институтской и Банковой собираются группы юнцов общей численностью 200-300, старшие проверяют их по спискам. Параллельно какие-то действия происходят в доме, где работают Комитеты ВРУ на Банковой, 6/8 (у Дома с Химерами): второй этаж, где находится актовый зал, заблокирован, ходят сплетни, что Рыбак там что-то будет проводить».

«Странная история, потому что по идее через несколько минут начинается Согласительный совет. А власть, как видим, готовит что-то другое, в другом месте…», - цитирует А.Бригинца пресс-служба народного депутата.