Оппозиция выставит согласованных кандидатов на выборы в Киевсовет

Об этом во вторник, 2 апреля, в прямом эфире социального ток-НЕшоу «Киевский форум» сообщил народный депутат фракции «УДАР» Александр Мочков.

На уточняющий вопрос ведущей Рены Назаровой, отвечает ли депутат за свои слова, Александр Мочков ответил утвердительно.

«Когда будет назначена дата выборов в Киеве, будет объявлена кандидатура от оппозиции – от «Свободы», «Батькивщины» и «УДАРа». Это будет единый согласованный кандидат. Также будут обнародованы списки кандидатов по мажоритарным округам в Киевский городской совет. Это тоже будут согласованные общие кандидаты от «УДАРа», «Свободы» и «Батькивщины», – заявил Мочков.

Напомним, во вторник, 2 апреля, Верховная Рада не назначила выборы в Киеве. За это решение проголосовали 209 депутатов.