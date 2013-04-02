Регионалы и коммунисты попросились на перерыв
14:15, 02 апреля 2013Политика
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В Верховной Раде по требованию фракций Партии регионов и КПУ объявлен перерыв и закрыто утреннее заседание.
КПУ и ПР попросили перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано перед тем, как должно было начаться рассмотрение вопроса о назначении выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.
В частности, перед тем, как вопрос должен был быть вынесен на рассмотрение сессионного зала, председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что по требованию этих двух фракций объявляется перерыв. И одновременно он закрыл утреннее заседание парламента, поскольку в 14 часов оно заканчивается.
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Во время этого объявления депутаты из оппозиционных фракций кричали: “фашисты” в сторону Партии регионов и КПУ.
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