Олейник заявил, что ПР о киевских выборах голосовать не будет

Об этом сообщил УНИАН народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

Он отметил, что таким является решение фракции, и подчеркнул, что на сегодняшний день “нет юридических оснований для принятия такого решения”.

Как напомнил В.Олейник, фракция ПР считает, что должно быть решение Конституционного Суда Украины по поводу киевских выборов, и только после этого парламент должен принять решение “в рамках Конституции и законодательства Украины”.

“Но если кому-то очень там приспичило, он имеет право поднять вопрос и ставить на голосование, и если есть достаточно голосов, то нет вопросов. Мы за то, чтобы выборы состоялись, но чтобы потом не было никаких юридических претензий и к власти, и к участникам избирательного процесса. Если мы так будем думать, тогда выборы таки нужны, но если кому-то нужно шоу, цирк, то мы в этом не принимаем участия”, - отметил В.Олейник.