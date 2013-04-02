Яценюк рассказал о «тайном сговоре» ПР и КПУ по пенсионной реформе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Верховной Рады.

По словам А.Яценюка, “между коммунистами и Партией регионов тайное соглашение - вы нам дайте включить в повестку отмену пенсионной реформы, а затем с вами начнем голосовать”.

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“Мы готовы на то, чтобы принять эту так называемую вашу "игру". Потому что эта игра ваша узкополитическая, но результатом этой игры должна стать отмена позорной пенсионной реформы”, - сказал А.Яценюк.

В то же время он призвал проголосовать в первом чтении и сразу в целом законопроект оппозиции об отмене пенсионной реформы, которым “возобновляются все права пенсионеров”.

В ответ председатель фракции КПУ Петр Симоненко обвинил оппозицию в том, что именно 40 членов фракций “Наша Украина” и “Батькивщины” в парламенте предыдущего созыва поддержали пенсионную реформу.

По словам П.Симоненко, данная ситуация показывает, “сколько лиц у них сегодня в действительности есть, и кто это рядится в иисусов очередных”.

А.Яценюк на это ответил, что пенсионная реформа была “одобрена и подана правительством премьер-министра Украины Николая Азарова, который был полностью поддержан голосами коммунистов”.

“Вы 90 лет врете. Ну когда вы перестанете это делать, и деньги у Партии регионов брать?”, - спросил А.Яценюк, обращаясь к фракции КПУ.