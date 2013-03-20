Партия регионов хочет сначала услышать от КС, на сколько будет избираться мэр Киева

Для Партии регионов выгодны выборы киевского городского головы, также провластная политическая сила не против выборов в Киевсовет, но вряд ли выборы в столице состоятся 2 июня, потому что слишком много вопросов нужно решить. Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат-регионал Александр Стоян.

«Партии регионов выгодны эти выборы, потому что я думаю, что у Попова высокий рейтинг. Но оппозиция настаивает - выборы мэра и выборы в местный совет. Мы поддержим выборы в принципе, но пусть Конституционный суд растолкует - будут ли это выборы внеочередные, на два года, или выборы очередные на пять лет», - заявил Стоян.

«Кличко хочет вновь совместить должность и мэра и главы КГГА, и выборы он хочет в два тура. Такой вариант может быть, но тогда нужно поменять закон, а если менять закон, мы, безусловно, не выйдем на дату 2 июня », - добавил регионал.