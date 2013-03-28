Тюремщики уверяют, что Тимошенко вернут в колонию лишь при согласии медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Сидоренко, отвечая на вопросы журналистов.

“Все зависит от выводов медицинских работников, в первую очередь там, где она проходит курс реабилитации. Мы знаем, что все решения корректируются и сверяются со специалистами клиники “Шарите”, поэтому все зависит только от показаний медиков”, - заявил С.Сидоренко.

По его словам, ГПтС не может настаивать на этапировании заключенной Ю.Тимошенко, поскольку процесс лечения и медицинские выводы является базовыми при принятии решений пенитенциарной службы.

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Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице “Укрзалізниці” в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К. М. Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации о продолжении ее реабилитации

22 февраля 2013 года пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на выводы своей медкомиссии заявила, что Ю.Тимошенко, которая с мая 2012 года находится в ЦКБ “Укрзалізниці”, не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

Однако 28 февраля председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль после осмотра экс-премьера в харьковской больнице заявил, что Ю.Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении в стационаре.

По его словам, немецкие специалисты провели с Ю.Тимошенко “продолжительную беседу”, а с украинскими членами Международной медицинской комиссии — совещание.

К.Айнхойпль отметил, что после сегодняшнего визита врачи клиники “Шарите” сделали такие выводы: “Первое - госпожа Тимошенко больна. Второе - госпожа Тимошенко нуждается в дальнейшем физиотерапевтическом лечении. Мы настоятельно советуем продолжить это лечение именно в стационарных условиях”.