Кочнева: я всегда была против, чтобы Украина платила за меня выкуп

Журналистка Анхар Кочнева, которая 5 месяцев провела в плену у сирийских повстанцев, считает, что ее невозможно было освободить.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.Кочнева сказала на пресс-конференции в Москве.

«Разговаривать не с кем, где я - никто не знает, так как даже те, кто жили в соседних домах, не знали, что я там нахожусь», - отметила А.Кочнева и добавила, что ей запрещали подходить к окну.

«Даже члены этой группировки не знали, что в этом доме живет еще кто-то, кроме охранников. То есть, найти было невозможно», - считает она.

Также А.Кочнева сообщила, что ее взяли в заложницы люди, которые были одеты в форму сирийской армии, и именно поэтому она и ее попутчики не пытались скрыться.

А.Кочнева отметила, что было очень сложно вести переговоры, так как «непонятно с кем разговаривать», у переговорщиков не было реальных полномочий.

При этом она заявила, что всегда была против, чтобы Украина платила за нее выкуп. «Понятно, что эти деньги пошли бы на закупку оружия. Свою жизнь выкупать ценой чужих смертей неправильно. Лучше я погибну», - сказала журналистка.

«Освободить меня как-то так было невозможно. Я должна была либо уйти, либо ничего», - убеждена она.

А.Кочнева также поблагодарила всех людей, которые молились за нее.

Говоря об усилиях украинских властей по ее освобождению, А.Кочнева отметила: «Надо разделить: есть усилия, а есть результат. Результатов, к сожалению, эти усилия не дали. Делалось многое, но из-за невменяемости другой стороны это ни к чему не привело».

А.Кочнева также сообщила, что после освобождения встречалась с украинскими и российскими дипломатами, Киев организовал ее эвакуацию через Ливан и Стамбул в Украину, ей в течении суток заменили украинский паспорт.

«Действительно, говорят, что Янукович лично Асаду звонил, была комиссия по моему освобождению создана. Они обращались ко всем, работа была большая», - сообщила А.Кочнева.

Кроме того, она подчеркнула, что не любит, когда ее называют журналисткой, так как не живет за счет этой деятельности. «90% того что я делала - я делала абсолютно бесплатно», - сказала она и добавила, что сосредоточила свою работу на продюсерской помощи российским съемочным группам.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приехавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии. 8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к этому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, обнародованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева убежала из плена сирийских боевиков. После освобождения она заявила, что все снятые боевиками ролики с ее участием были записаны под угрозами.

19 марта на пресс-конференции в Киеве А.Кочнева заявила, что намерена выехать в Москву а через две недели - вернуться в Сирию.