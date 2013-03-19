Кочнева собирается отсудить у главы коалиции оппозиционных сил Сирии 50 млн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

А.Кочнева также намерена оценить нанесенный ей моральный ущерб в 50 млн долларов.

«Я собираюсь сейчас найти в Европе адвоката и подать на Джорджа Сабра в суд и просить 50 миллионов долларов, потому что он заявил, что доказана моя вина, что я кого-то убивала и имею отношение к каким-то разведкам», - сказала А.Кочнева.

Она подчеркнула, что Дж.Сабра оклеветал ее. «Где доказательства, о которых он заявлял? Таких доказательств нет, они надуманы, это клевета», - отметила А.Кочнева.

Журналистка также не исключила подачи иска в Европейский суд по правам человека.

«Может это будет Европейский суд по правам человека. Будем консультироваться», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приехавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к этому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, обнародованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева сбежала из плена.

После освобождения она заявила, что все снятые боевиками ролики с ее участием были записаны под угрозами.