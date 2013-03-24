Азаров не смог проехать с правого берега на левый по Дарницкому мосту

Об этом сообщает Правительственный портал.

Николай Азаров лично инспектировал, как организовано выполнение Указа Президента Украины «Об осуществлении неотложных чрезвычайных мер по преодолению последствий беспрецедентных снегопадов в Украине».

Премьер объехал Киево-Святошинский и Обуховский районы области, Голосеевский, Дарницкий, Подольский и Печерский районы столицы. Он увидел реальную ситуацию как на автодорогах общего пользования, так и на городских улицах, придомовых проездах и т.п..

По сообщению пресс-службы правительства, Азаров побывал на подстанции скорой помощи детской больницы, в супермаркете в спальном районе, общался с киевлянами на улицах, возле станций метро.

Также сообщается, что машина премьер-министра не смогла проехать с правого на левый берег по Дарницкому мосту, поскольку снег не был убран, несколько раз на второстепенных улицах пришлось преодолевать сугробы, тянучки, помогать проехать «скорой помощи».

На подстанции скорой помощи Николаю Азарову рассказали, что на некоторые вызовы бригадам приходится добираться пешком, однако все вызовы выполняются. В супермаркете глава правительства обратил внимание на недостаток молочных продуктов и повышенный спрос на хлеб, который все-таки поставляют, но быстро разбирают покупатели.

Премьер-министр отметил, что в Киеве и области сложилась действительно чрезвычайная ситуация. Таких снегопадов, как сейчас, не было в течение ста лет. «Объективно ситуация очень тяжелая, - заявил Николай Азаров. - Нужны дополнительные силы и средства, в том числе дополнительные финансовые ресурсы. Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям определит необходимые решения, и правительство их примет.

Также Азаров отметил, что видел, как много людей уже организовались на расчистку своих территорий и проездов. Премьер поблагодарил неравнодушных граждан.