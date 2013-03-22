Азаров хочет лично проверить, как «Укравтодор» латает дороги

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Faсebook.

Н.Азаров отметил, что, по оперативным данным «Укравтодора», на 23-х основных автомагистралях страны ямочность ликвидирована почти полностью.

«Я обязательно в ближайшее время запланирую поездку по какой-нибудь из указанных дорог и проверю эту информацию», - сообщил премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», по состоянию на 10 марта, ямочность была ликвидирована на 98% основных дорог общего пользования государственного значения и оставалось отремонтировать 61 километр основных автодорог.

По данным пресс-службы правительства, по состоянию на 20 марта, ямочность была ликвидирована на 3 тыс. 972,1 км основных дорог общего пользования государственного значения, что составляет 90%.

«Укравтодор» разработал проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

21 марта премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины, заявил, что для того, что привести в порядок около 170 тыс. км дорог, Украине потребуется 500 млрд грн.