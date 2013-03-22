Азаров мечтает, что все проблемы уйдут в прошлое, как и нынешняя зима

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"А вот сегодня на Киев обрушилась вьюга, зима уже продолжается практически почти 4 месяца. Наверное, за многие годы это первая такая продолжительная зима с таким количеством осадков. Конечно, это усложняет нашу жизнь, но хочется надеяться, что это последняя неделя зимы, а уже в апреле весна неотвратимо придет в Украину, так и наши проблемы рано или поздно уйдут в прошлое", - отметил Н.Азаров.