Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор министров.

Л.Кожара поздравил своего российского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной работе.

Министры иностранных дел Украины и РФ также обсудили вопросы повестки дня запланированной на 29 марта двусторонней встречи в Москве.

Как сообщал УНИАН, 28-29 марта состоится визит министра иностранных дел Украины, действующего председателя ОБСЕ Л.Кожары в Россию.