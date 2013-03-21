Кожара поздравил Лаврова с днем ​​рождения и заодно обсудил свой визит
16:50, 21 марта 2013Политика
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29 марта в Москве состоится двусторонняя встреча министров иностранных дел Украины и РФ Леонида Кожары и Сергея Лаврова.
Лавров и Кожара встретятся 29 марта / Фото: Mfa.gov.ua
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
В частности, сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор министров.
Л.Кожара поздравил своего российского коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной работе.
Министры иностранных дел Украины и РФ также обсудили вопросы повестки дня запланированной на 29 марта двусторонней встречи в Москве.
Как сообщал УНИАН, 28-29 марта состоится визит министра иностранных дел Украины, действующего председателя ОБСЕ Л.Кожары в Россию.
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