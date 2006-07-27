Ющенко и Тимошенко искали выход из кризиса

Состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства, собеседники обговорили парламентский кризис и пути его урегулирования. Также речь шла об участии политических сил в общенациональном “круглом столе”, инициированном Президентом.

Как сообщал УНИАН, 25 июля председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ сообщил на заседании парламента, что 26 июля в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве лидеры ведущих политических сил и Президент Украины В.ЮЩЕНКО проведут “круглый стол”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ не будет принимать участия в этом “круглом столе”.

Утром 26 июля в пресс-службе Президенту сообщили, что в графике главы государства не предусмотрено его участие в проанонсированном представителями Верховной Рады “круглом столе” в Мариинском дворце.

Президент Украины в интервью ведущим информагентствам и телеканалам страны заявил, что “круглый стол” для обсуждения политической ситуации состоится 27 июля, если четко будет определен его регламент.

Вечером 26 июля лидер БЮТ заявила, что готова прийти на “круглый стол”, если ее пригласят. "Я приду на этот круглый стол по приглашению Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По словам лидера БЮТ, она примет участие в этом мероприятии только затем, чтобы сообщить общественности и Президенту о выявленных ее блоком фактах коррупции среди депутатов.

По информации пресс-службы Президента, общенациональный "круглый стол" состоится сегодня, 27 июля, в 16.00 в Зале государственных мероприятий Секретариата Президента Украины по инициативе главы государства.