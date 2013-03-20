В Украине растет число насильственных протестов (исследование)

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель отдела изучения социальных протестов Центра исследования общества Владимир Ищенко.

Он представил результаты мониторинга протестной и репрессивной активности в Украине за 2012 год и начало 2013 года.

По словам В.Ищенко, в 2012 году было зафиксировано 3 тысячи 636 протестных событий, что является рекордным количеством протестов за последние три года.

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В.Ищенко отметил, что по сравнению с 2011 годом (2277 событий) состоялся рост протестных акций на 60%. В январе и феврале 2013 года протестная активность остается относительно высокой.

Пики протестной активности пришлись на июль (407 протестов) и октябрь (446 протестов) 2012 года, однако и в другие месяцы количество протестов часто превышало высшие пики за предыдущие годы. Даже во время Налогового майдана и кампании чернобыльцев и афганцев было зафиксировано меньше протестов.

Во время акций в прошлом году чаще всего затрагивались вопросы незаконных застроек и приватизации городского пространства, интересов мелкого бизнеса, невыплаты зарплат, социальных выплат, окружающей среды. Большую долю занимали протесты против деградации социальной и коммунальной инфраструктуры – из-за проблем с поставками электроэнергии и воды, плохого состояния дорог, закрытия поликлиник и школ в рамках так называемой «оптимизации».

По словам В.Ищенко, рост политических протестов в предвыборный год является вполне ожидаемым. Высоким был также уровень протестов с требованиями, направленными против Президента Украины Виктора Януковича и правительства в целом. При этом количество протестов в поддержку экс-премьера Юлии Тимошенко были относительно небольшим.

Он отметил, что абсолютное количество протестов в 2012 году возросло почти во всех областях Украины. Уменьшение количества протестов было зафиксировано только в нескольких областях: Луганской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской. Как и раньше, больше всего протестов зафиксировано в Киеве (638 протестов). При этом по сравнению с 2011 годом возросла относительная доля протестов в Западном (с 19% до 24%) и Южном регионах (с 17% до 22%) и уменьшилась в Центральном (с 39% до 35%) и Восточном (с 25% до 19%).

Рост количества протестов в 2012 году состоялся, в первую очередь, за счет политических протестов, связанных с электоральными кампаниями и предвыборной борьбой (с 25% в 2011 году до 34%).

Однако третий год подряд во время протестов в Украине чаще всего затрагиваются социально-экономические вопросы (43% протестов в 2012 году).

С 2011 года абсолютное количество социально-экономических протестов возросло с 1374 до 1546.

В 2012 году идеологические вопросы или проблемы гражданских прав затрагивались всего в 24% и 17% случаях протестов, соответственно.

В начале 2013 года доля социально-экономических протестов даже выросла и составила 53%, в то же время политических – уменьшилась (до 26%).

В 2012 году был зафиксирован рост участия в протестных событиях партий или отдельных политиков (до 35%) и вместе с тем углубление игнорирования ими социально-экономических проблем, которые являются приоритетными для большинства граждан.

Если в 2011 году 39% протестов с участием партий затрагивали социально-экономические вопросы (по сравнению со средней долей 60% в том году), то в 2012 году - всего 23% (по сравнению со средним показателем 43%).

В начале этого года доля протестов с участием политических партий или отдельных политиков возросла до 40%, и 29% этих протестов затрагивали социально-экономические вопросы, что, однако, почти вдвое меньше среднего показателя социально-экономических протестов.

В.Ищенко обратил внимание на опасную тенденцию: в 2012 году зафиксирован рост конфронтационных (18%) и особенно насильственных (10%) протестных действий. Так, каждый десятый протест был насильственным. Рост насилия в 2012 году состоялся в первую очередь за счет незаконных действий групп наемников с целью давления на политических конкурентов накануне парламентских выборов. Пока еще это не свидетельствует о переходе к насилию низовых протестов неформальных инициатив и общественных организаций, отметил эксперт.

Абсолютное большинство (62%) насильственных протестов касались политической борьбы. 58% насильственных действий осуществлялись «группами неизвестных». Только в 6% сообщалось об участии общественных организаций.

В значительно меньшей мере насилие в 2012 году осуществлялось неформальными аполитичными инициативами граждан (13% против 22%).

Самым частым объектом насильственных протестов в 2012 году были политические партии: 50% насильственных действий были направлены именно против них. Значительно меньшая доля насилия приходится на правоохранительные органы: в 2012 году - всего 3%.

При этом подавляющее большинство протестов остаются конвенционными и мирными (72% в 2012 роке), сообщил В.Ищенко.