Почти половина украинцев готова выйти на улицу, если станет хуже (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 6 марта 2013 года.

Доля тех, кто считает, что в случае значительного ухудшения условий жизни нужно выйти на улицу с протестом (49,0%) является заметно большей, чем доля тех, кто придерживается точки зрения, что лучше терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка (26,8%).

32,7% опрошенных допускают собственное участие в санкционированных митингах и демонстрациях (дают ответ «уверен, что приму в них участие», или «скорее всего, приму участие»), 16,9% – в забастовках, 16,7% – в несанкционированных митингах и демонстрациях, 13,4% – в бойкоте решений органов власти, 9,0% – в блокировании движения на дорогах и железных дорогах, 4,3% – в уличных беспорядках, 4,0% – в создании независимых от Президента и правительства вооруженных формирований.

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Чаще всего как возможные причины участия в акциях протеста респонденты называют «значительное повышение цен на самое необходимое» (34,4%), «невыплату зарплат» (29,0%), «протест против массового сокращения рабочих мест на каком-то предприятии или в какой-то отрасли» (24,5%), протест против своеволия местной власти (23,3%), «низкий уровень заработной платы» (22,6%), «защита прав людей, чьи права были нарушены» (20,9%).

**** Всего были опрошены 2010 респондентов. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.