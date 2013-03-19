В ПР говорят, что проголосуют за выборы мэра Киева в первом чтении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам А.Ефремова, 48 членов фракции ПР обратились в Конституционный Суд по поводу сроков проведения выборов в Киеве. Он подчеркнул, что депутаты направили соответствующее обращение в суд, чтобы в дальнейшем тот, кто проиграет выборы, не мог сказать, что выборы были проведены не по закону.

Лидер фракции ПР напомнил, что сегодня юристы неоднозначно толкуют норму закона о сроках проведения местных выборов. По его словам, единственная инстанция, которая может ответить на данный вопрос, Конституционный Суд.

А.Ефремов подчеркнул, что фракция ПР завтра проголосует в первом чтении за решение о назначении выборов мэра Киева и городского совета. Он надеется, что за 2-3 недели, которые отводятся на подготовку этого постановления ко второму чтению, судьи КС дадут разъяснение по этому поводу, и парламент сможет принять окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2013 г. лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 6 марта предложил парламенту принять решение о назначении на 2 июня выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 19 марта, в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

В абзаце первом части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских председателей проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

Справка УНИАН. 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля 2012 года секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно выполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

27 мая 2013 года завершается срок полномочий Киевского городского совета и с 28 мая он будет неполномочным.