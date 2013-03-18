В пятницу нардепы зовут к себе весь Кабмин
13:40, 18 марта 2013Политика
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В ВР в пятницу будет приглашен весь состав Кабинета министров.
В ВР желают видеть всех министров
В пятницу, 22 марта, в Верховную Раду на Час вопросов к правительству пригласят весь состав Кабинета министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Рыбак на брифинге после Согласительного совета парламента.
“В пятницу. мы договорились, что мы пригласим правительство в полном составе”, - сказал В.Рыбак.
Он отметил, что согласно регламенту, народные депутаты должны сформулировать свои вопросы к правительству.
“Я передам эти вопросы. И мы рассмотрим эти вопросы, которые есть у оппозиции”, - сказал спикер.
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