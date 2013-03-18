Рыбак убеждает, что Янукович не боится выступить в ВР

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак убеждает, что Президент Виктор Янукович не боится выступить в парламенте с Ежегодным посланием, но не уточняет, сделает ли глава государства это.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Перед этим лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк напомнил, что ежегодно до 31 марта Президент Украины обращается к ВР с Посланием.

“Он же не боится прийти в парламент?”, - спросил А.Яценюк, обращаясь к В.Рыбаку. Тот в ответ сказал: “Нет”. В то же время спикер не уточнил, будет ли выступать Президент лично в парламенте, или в парламент просто будет передано в письменной форме Ежегодное послание.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель ВР отметил, что в ближайшие дни парламент получит Ежегодное послание Президента о внутреннем и внешнем положении страны.

«Вот будет послание. Верховная Рада в ближайшие дни его получит», - отметил спикер.

Ранее А.Яценюк заявлял, что оппозиция настаивает на том, чтобы Президент выступил 19 марта с Ежегодным посланием к Верховому Совету.