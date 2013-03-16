Политологи считают неуклюжим "восстание" оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко заявил, что оппозиция сделала ошибку, объявив об акции за два месяца до ее начала.

“В чем здесь проблема… Я бы сказал так: когнитивный диссонанс - объявили восстание, а проводят встречи с избирателями, проводят серию митингов”, - объяснил В.Фесенко.

По мнению эксперта, эта разница все больше будет заметной, что приведет к разочарованию избирателей. “Обещали жениться, а в ЗАГС не ведут - такого рода вопросы будут вызывать недоумение. И это может привести к разочарованиям”, - считает В.Фесенко.

Более того, он назвал неудачным выбор времени для проведения акции. По его словам, в Украине исторически сложилось так, что весной «людей больше тянет на огороды, к любви, чем на политические восстания».

По словам В.Фесенко, было бы хорошо, если бы оппозиции удалось собрать хотя бы несколько тысяч сторонников. Хотя необходимость перехода от парламентской формы протеста к уличной он назвал правильной.

С В.Фесенко согласился директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, который выразил мнение, что парламентские методы борьбы исчерпали себя, потому что сам парламент перестал существовать и как законодательный орган, и как площадка для политической деятельности.

В то же время В.Карасев заметил, что оппозиция не артикулировала четко мотивацию, почему люди должны выходить на улицы. По его убеждению, люди просто защищать оппозицию на улицу не пойдут. “Нет мотивации - нет навигации”, - сказал В.Карасев.

По словам директора Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, эта акция оппозиции войдет в анналы политтехнологии, “когда за два месяца объявляется штурм “Зимнего”, что через два месяца будет штурм”.

Он прогнозирует, что будет еще много интересных моментов, связанных с этой акцией.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца. Акция стартовала в Виннице, продолжится сегодня, 15 марта, в Ужгороде, а после этого в других городах Украины. В завершение акции состоится всеукраинский марш в Киеве 18 мая, в День Европы.